İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara çevreyi koruma konusunda önemli bilgiler verildi. Seminerde atık türleri, sıfır atık uygulamaları, geri dönüşümün faydaları, su tasarrufu ve iklim değişikliği konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, şehir merkezinde geri kazanılabilir atıkların atılabileceği toplama noktaları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Öğrenciler, çevre duyarlılıklarını uygulamalı olarak göstererek, kâğıt, plastik, metal, cam, atık pil, atık ilaç, elektronik atık ve bitkisel atık yağları evlerinde ayrıştırarak etkinliğe getirdi. Mobil sıfır atık aracına atıkları doğru bölmelere bırakan minikler, çevre bilincini pekiştiren önemli bir deneyim yaşadı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ

Program sonunda çevre kahramanı ilan edilen öğrencilere atık kâğıtlardan yapılmış̧ sıfır atık boyama kitapları hediye edildi. Ayrıca, geri dönüşüm malzemelerinden üretilen çevre dostu okul plaketi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü̈ Tuğçe Ünal tarafından Karşıyaka Anaokulu Müdürü̈ Samet Taşkın’a takdim edildi.