Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Mart tarihinde uygulanan 2025 yılının ilk YDS sınavının sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 YDS/1 sonuçlarının açıklandığını duyuruldu. YDS/1 sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama sistemi üzerinden kolayca sorgulanabilecek.

9 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Mart 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Editör: AA AJANS