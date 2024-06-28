MTM Medya Takip Merkezi’nin profesyonel dijital medya dinleme platformu DigiLUP’ın verilerine göre, sosyal medya kullanıcıları, özellikle yaz döneminin gelmesiyle, dondurmaya dair yorumlarını sık sık paylaşarak konuyu sosyal medya gündeminde tuttu.

DigiLUP ekibinin hazırladığı yeni araştırmada, sosyal medyada dondurma hakkındaki konuşmaların öne çıkan detayları var.

HIZLA BÜYÜYEN BİR

SEKTÖR VE ÜRÜN GAMI

İlk çağlardan beri popüler yiyeceklerden biri olan, rivayete göre ilk çıkışı kar, bal ve meyvenin birleşimiyle keşfedilen dondurma, hala popülerliğini koruyor. Günümüze kadar teknolojik ilerlemeler gelişmeler ile birlikte değişikliğe uğrayan ve çeşitli tatlarla zenginleştirilen, yaz aylarının keyfi dondurma, birçok şekliyle tüketiciyle buluşuyor. Bölgesel farklılıkları olsa da, dünya genelinde 70 milyar doları aşkın Pazar payı bulunan dondurma sektörünün, daha da büyüyeceği öngörülüyor.

SOSYAL MEDYA İLE GENİŞ

KİTLELERE ULAŞILABİLİYOR

Dondurma markaları, büyümeye ve ürünlerini çeşitlendirmeye verdiği önem kadar, markasını hedef kitlesine ulaştırmayı ve itibarını korumayı da önemsiyor. Markalar, bu yolda sosyal medyayı önemli bir stratejik araç olarak değerlendiriyor. Dondurma tüketicileri, markalardan beklentilerini sosyal medya paylaşımlarına sık sık yansıtıyor. Bu noktada, sosyal medya kullanıcılarının dondurma ile ilgili yorumlarını takip eden markalar avantajlı oluyor.

Sosyal medya ayrıca, dondurma markalarının geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Sosyal medya platformları; markaların yeni ürünlerini tanıtması, tüketici geri bildirimlerine ulaşması ve marka bilinirliğini artırması için etkili bir araç durumunda.

DENEYİM PAYLAŞTILAR

DigiLUP ekibi, Mayıs ayında dondurma ile ilgili sosyal medya paylaşımlarını inceledi. Araştırmaya göre, Mayıs ayında, dondurma kelimesini içeren binlerce paylaşım yapıldı. En fazla paylaşım yoğunluğu, 2 Mayıs’ta gerçekleşti. Bu tarihte, Hollanda'da baş ağrısı için Parasetamollü dondurma üretilmesi ile ilgili paylaşımlar, içerik yoğunluğunu oluşturdu.

EN FAZLA BAHSEDİLEN KONULAR

DENEYİM/TÜKETİM, MARKA VE ZAM

Deneyim ve tüketim konusunda Elon Musk’ın ‘‘Dondurma muhteşem bir buluş’’ ifadesiyle paylaştığı post, Maraş dondurmacılarının sunumları, sosyal medya kullanıcılarının farklı dondurma türleri hakkındaki deneyimlerini, görüşlerini ve sevgilerini belirttikleri paylaşımlar, öne çıktı.

Marka paylaşımlarında, bazı markalardan ve ürünlerinden bahsedilen yorumlar yer aldı.

Zam konusunu içeren paylaşımlarda ise dondurma fiyatları yorumlandı.

Sosyal Medyada Öne Çıkan Konular

No Konular Yüzdelik Dağılım

1 Deneyim/Tüketim % 27.6

2 Marka % 21.4

3 Zam % 16.4

4 Ürün % 9

5 Sağlık Etkileri % 3.2

Veriler, MTM Medya Takip Merkezi Sosyal Medya ölçümleme servisi DigiLUP'ın, Mayıs ayında Sosyal Medya üzerinden yaptığı araştırma sonucundan derlenmiştir.

ARAŞTIRMAYA GÖRE, SEKTÖRÜN SOSYAL

MEDYADAKİ ALGISI GENEL OLARAK NÖTR…

Paylaşımların yüzde 48,2’si nötr olurken, yüzde 31.4’ü negatif, yüzde 20.4’ü ise pozitif olarak gerçekleşti.

Pozitif paylaşımlar arasında; Elon Musk’ın elinde dondurma ile görüntülendiği fotoğraf ile ‘‘Dondurma muhteşem bir buluş’’ ifadesini içeren postu, kullanıcıların dondurma türleri hakkındaki deneyimlerini, görüşlerini ve sevgilerini belirttikleri paylaşımlar öne çıktı.

Negatif paylaşımlarda bazı markaların yerli olup olmadığıyla ilgili yorumlar vardı. Maraş dondurmacılarının sunumları ve dondurma fiyatlarına gelen zamlar da yorumlar arasındaydı.

Nötr paylaşımlarda ise, 77. Uluslararası Cannes Film Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen Magnum etkinliği ile ilgili paylaşımlar yer aldı.

Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yapan profillerin cinsiyet yapıları incelendiğinde, erkek kullanıcıların çoğunlukta olduğu görülüyor…

Mayıs ayını kapsayan aynı araştırmada, sosyal medyada dondurmaya dair yapılan paylaşımların yüzde 25.1’inin kadınlar, yüzde 74.9’unun ise erkekler tarafından yapıldığı görüldü. İçerik yoğunluğunu en çok arttıran yaş aralığı ise 25-34 arası.

Kullanıcıların öne çıkan mesleklerinde; Girişimci, Yazar ve Üst Düzey Yöneticiler de var.

Paylaşımların yüzde 19.5’i kurumsal, yüzde 80.5’i kişisel sosyal medya hesaplardan yapıldı.

METODOLOJİ;

MTM’nin, DigiLUP teknolojisi ve uzman kadrosuyla gerçekleştirdiği araştırmaya, Türkiye’deki Twitter kullanıcılarının yaptığı paylaşımlar dahil edildi ve takipçi sayısı 50.000 ve üzeri olan profillerin paylaşımlarındaki dondurma kelimesini içeren postlar incelendi.

Editör: HABER MERKEZİ