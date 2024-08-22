Korkunç olay dün sabah saatlerinde Trabzon'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda yaşandı. 67 yaşındaki Arif Altuntaş'a ait tek katlı evde, dün sabah 06.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangında Arif Altuntaş, Kasım Altuntaş (66) ve Gülüzar Altuntaş (61) hayatını kaybederken yangın, olay yerine giden jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ: 3 GÖZALTI

İlk belirlemelere göre 3 kişinin dumandan dolayı zehirlenerek öldükleri iddia edildi. Cenazeler, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucunda çıkarıldığı belirlendi ve Altuntaş ailesinin akrabası 3 şüpheli gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre yangının taraflar arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı kaydedildi.

SORUŞTURMADA ÇARPICI DETAYLARA ULAŞILDI

Trabzon Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu meydana geldiği tespit edilmiş ve olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, şüphelilerin gözaltındaki işlemlerini devam ettiği bildirildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA: BİRİ ÇOCUK!

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Araklı Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış ve yürütülen soruşturma kapsamında vefat eden G.A, K.A, ve A.A'nın aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve akrabaları olan şüpheliler M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından öldürüldükleri tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.