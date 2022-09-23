Alınan bilgiye göre, eve giden baba, oğlunun yatağında hareketsiz yattığını görmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Burhan Karaman’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Nurdan AKBAŞ)

