Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Emre Bıyık ve Serap Hozantaş’ın öncülüğünde, “Evde Bir Ses Olsun Projesi” ile yalnız yaşayan yaşlı bireylerle bir araya gelerek, onları yalnız bırakmadılar. Öğrenciler, yaşlı yurttaşların evlerine konuk olarak, onların yalnızlıklarına bir nebze de olsa son verdiler.

Öğrenciler, ailelerinin yaptığı yiyecekleri büyüklerle paylaşıp, onlara moral ve neşe kaynağı oldular. Proje, sadece yaşlılara ulaşmakla kalmadı, aynı zamanda genç neslin sosyal sorumluluk bilincini artırarak, geleceğe umutla bakmalarını sağladı.

Projenin koordinatörü Sınıf Öğretmeni Emre Bıyık, projenin süreklilik kazanarak devam edeceğini ve ziyaretlerin her zaman yapılacağını ifade etti. Kargı Atatürk İlkokulu Müdürü Kenan Yıldız ise projeyi sonuna kadar desteklediklerini belirterek, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin toplumda önemli değişimlere yol açacağına inandıklarını dile getirdi.

Editör: SELDA FINDIK