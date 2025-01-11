Bu konuda vatandaşları doğru bilgilendirmek istediğini ifade eden Dereli, “Bilindiği gibi, Malmüdürlüğü’nün taşınma kararı sadece ilçemizde değil, ülke genelinde alınan bir karar olarak gündeme gelmiştir. Ancak bu yanlış karara karşı ilçemizde ve ülkemizde gösterilen tepkiler, siyasi parti ayrımı olmadan toplumun her kesiminden destek görmüştür. Her siyasi parti, temsilcileriyle birlikte halkın çıkarlarını korumak için mücadele etmişti” dedi.

Başkan Dereli’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:“Sonuç olarak, yalnızca Kargı için değil, ülke genelinde durdurulan bu karar bir partinin ya da kişinin değil; ortak aklın, birlik ve beraberliğin zaferidir. Hiçbir partinin ya da bireyin tek başına sahiplenemeyeceği bu kazanım, hepimizin ortak başarısıdır. Kargı’da Cumhuriyet Halk Partisi’nden Adalet ve Kalkınma Partisi’ne, Milliyetçi Hareket Partisi’nden diğer siyasi oluşumlara kadar herkesin bu süreçteki çabası, demokratik dayanışmanın güzel bir örneğidir.

Mal Müdürlüğü’nün kapatılmasına dair hakkımızı alma çabasındaki bazı zihniyet ve uzantıları, yanlış kararın askıya alınmasında kendi rollerini göstermeye çalışmaktadır. Bu kişiler akıllarını başlarına almalı ve tribüne oynamayı bırakmalıdır. Hak ettiğimiz hizmetleri almaya devam etmek ancak birlikte hareket ederek ve hakkımızı savunarak mümkündür. Halkımızı hak ettiği şekilde yaşatmak bizlerin görevidir. Sorumluluklarımızın bilincinde olalım ve insanların akıllarıyla dalga geçmekten vazgeçelim. Bizler, Kargı’nın menfaatleri için çalışmaya devam edeceğiz. Gösterdiğiniz ilgi ve destek için teşekkür eder, birlik içinde daha nice kazanımlara ulaşmayı dilerim.”

Editör: HABER MERKEZİ