Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çorum Belediyesince Bedesten'de 19-22 Aralık tarihlerinde düzenlenen festivalde usta öğretici Emel Gürel, Kargı bezi ile katıldı.

Gürel, Kargı bezi kullanarak hazırladığı tekstil ürünlerini sergilediği festivalde, ziyaretçilere Kargı bezinin diğer kumaşlardan farklarını anlattı.

Kargı bezinin el emeğiyle dokunmasından dolayı çevreye zarar vermediğini, dayanıklılık ve estetik görünümüyle giyim ve dekorasyon sektörlerinde yaygın şekilde kullanıldığını vurgulayan Gürel, bezin ayrıca yüzyıllardır süregelen bir kültürel miras olduğunu sözlerine ekledi.

Editör: AA AJANS