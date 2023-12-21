İzzet Altınmeşe, Belkıs Akkale ve Kubilay Dökmetaş’ın Yaşayan Değerlerimiz Ödülünü aldığı programda, müzik alanında Nida Bağlama Dörtlüsü, resimde Ayla Koç ve Ayşen Can, fotoğrafta Seviye Fenerci, halk danslarında Mahmut Güner ve sanata katkı sunan işadamı dalında da Hilmi Nakipoğlu’na Onur Ödülleri verildi.

TRT Sanatçısı ve Kardelen Sanat Derneği Denetim Kurulu Başkanı Neşe Dilekçioğlu, Aşık Sinem Bacı ve Sefer Kocakaya’nın sahne aldığı programı Yusuf Ziya Leblebici ve Yağmur Yalçın sundu.

Aşık Veysel Fotoğraf sergisi ve kokteylle açılan programda, UNESCO’nun 2023 yılını Aşık Veysel Yılı ilan etmesi nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasının ödülleri de dağıtıldı.

Kardelen Sanat Derneği’nin, Engelsiz Sanat Projesinde ortak olduğu Beş Nokta Otizm Yaşam Derneği ve Divriği Bayırlı Köyü Derneği de etkinliğin paydaşı oldu.,