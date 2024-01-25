İstanbul’un çeşitli ilçelerine gönderdiği bilgilendirme tırları yoğun ilgi görüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’un birçok ilçesinde tırlarla vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Evlerini ve işyerlerinin kentsel dönüşümünü yaptırmak isteyen İstanbullular, yol haritasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 'Yarısı Bizden' kampanyası ve kentsel dönüşüm projelerinin detaylarını öğrenmek için Üsküdar ve Bağcılar ilçelerinde hizmet veren bilgilendirme tırlarına yoğun ilgi gösteriyor.



'Yarısı Bizden' ve kentsel dönüşüm konularında bakanlığın personeliyle yüz yüze görüşerek merak ettikleri sorulara ilişkin bilgi alan Üsküdarlı vatandaşlar, çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi. Bilgilendirme tırlarını ziyaret eden vatandaşlardan Razen Tezel, bakanlığın çalıştığını ve eski yapılardan kurtulmak istediklerini belirterek, "İnsan odaklı çalışmak istiyor. İnsanların sağlığına önem veriyor. İlk başta Cumhurbaşkanımıza, ondan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, çok güzel bir çalışma" dedi.

Vatandaş Razen Tezel’in bu sözleri üzerine açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Razen kardeşimiz ne güzel söylemiş. 'Devlet eski yapılardan kurtulmak istiyor. İnsan odaklı çalışmak istiyor' odağımızda sadece milletimiz var. İnşallah yüzyılın dönüşümü ile İstanbul’daki sağlıksız yapı stokunu devlet millet el ele temizleyeceğiz" diye konuştu.

15 Ocak’ta yola çıkan bilgilendirme tırlarından biri bugünden itibaren Bağcılar ilçesinde bilgilendirmeye devam ederken, diğer tır ise Pendik ilçesinde İstanbullularla buluşacak. Bilgilendirme tırlarında 27 Ocak’a kadar uzman personeller tarafından vatandaşlara, 'Yarısı Bizden' kampanyası ve kentsel dönüşüm projelerinin detayları anlatılacak.

İstanbul’un dönüşümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı 'Yarısı Bizden' kampanyası ile vatandaşlara 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek verilecek.