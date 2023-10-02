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Başkan Aşgın mesajında: “Rabbime hamd ediyorum ki tarihin en büyük milletinin bir mensubu olarak cennet vatanımızda ayyıldızlı al bayrağımızın gölgesinde müslüman bir ailenin bir ferdi olarak yarattı… Bir çok nimet verdi… Sağlık verdi sıhhat verdi!.. Göz aydınlığı eş ve çocuklar verdi… Birçok güzel kalpli iyi niyetli dost verdi… Dua ve sevap kapımız çok kıymetli hemşehrilerimize hizmetkar etti… Rabbim yanıltmasın şaşırtmasın istikametten ayırmasın… İyikilerle dolu ve elhamdulillah ile tamamlanmış tertemiz bir ömrün şahitleri olalım inşallah!… Doğum günüm için tebrik ve iyi niyetlerini bildiren tüm dostlarıma teşekkür ediyorum… İyi ki varsınız…” dedi.