Kızılırmak Holding’in Olağan Genel Kurul Toplantısı, geçtiğimiz günlerde Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapıldı.

Divan Heyeti’nin seçimiyle başlayan Genel Kurul’da konuşan Kızılırmak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Samet Sami Temel, göreve geldikleri 2016 yılından bu yana, holding bünyesindeki şirketlerde sağlanan üretim artışını grafiklerle anlattı.

Kızılırmak Holding’in 2021-2022 ve 2023 yıllarına ait bilançolarının okunarak ibra edilmesinin ardından yeni Yönetim Kurulu seçildi. Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçilen Samet Sami Temel, güven tazeledi.

Kızılırmak Holding bünyesinde faaliyet gösteren döküm ve makina fabrikalarının üretim ve satış alanlarında sağladığı başarı, Genel Kurul’u oluşturan ortaklar tarafından da takdirle karşılandı.