Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazisinde sulama kanalına düşen çakal, çevredeki duyarlı vatandaşlar tarafından kanaldan çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralı çakalı tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü istasyonuna götürdü. Burada tedavi altına alınan çakalın iyileşmesinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Editör: İHA AJANS