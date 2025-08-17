24'üncü dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa, Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Seydikemer-Fethiye karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye-Antalya karayolu Karaçulha mevkiinde ekmek almak için yolun karşısına geçen 24'üncü dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya, V.K.'nın kullandığı 07 GRN 12 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi kaza yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Boğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü V.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayı duyan AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti il, ilçe yöneticileri ve yakınları olay yerine akın etti.

Öte yandan Fethiye'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ali Boğa (76), düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Ali Boğa için Karaçulha Mahallesi'ndeki Çalıca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene ailesi, yakınları, siyasi temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını Boğa'nın kardeşi Mehmet Boğa kıldırdı. Katılımın yoğun olması nedeniyle Karaçulha Mezarlığı'nda ikinci kez cenaze namazı kılınmasının ardından Boğa, dualarla defnedildi.

Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, 21. ve 24. Dönem Milletvekili Aydın Ayaydın, 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili Ömer Süha Aldan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ile çok sayıda vatandaş ve siyasi isim katıldı.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ali Boğa'nın ülkeye hem bürokrat hem de milletvekili olarak önemli hizmetlerde bulunduğunu vurguladı. Kazanın çevre yolundaki yaya geçidinde meydana geldiğini ifade eden Akbıyık, "Çok üzücü bir kaza. Çarpan vatandaş tutuklandı. Adli süreç devam ediyor. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Muğla halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

