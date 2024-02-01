Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 30 kişinin çalıştığı ve günlük 8 ton mantı ile 4 ton erişte üretilen fabrikanın çatısı, TKDK'nin yüzde 50 hibe desteğiyle güneş panelleriyle kaplatıldı.

Çatısında 128 kilovat kurulu güce sahip GES bulunan fabrika, ihtiyaç duyduğu elektriğin büyük bölümünü buradan karşılıyor.

Fabrika sahibi Bülent Özdoğan, GES projesi için TKDK'den 730 bin lira bütçeli yatırım projesine 360 bin lira hibe desteği aldığını söyledi.



İlk başta tereddüt ederek başladığı GES projesinden, üretime geçmesiyle memnun kaldığını anlatan Özdoğan, "İşletmenin cari giderlerini azaltmak amacıyla arayışa girdik ve bu dönemde TKDK'den haberdar olduk. 3 yıl oldu güneş enerjisi santralini yapalı. Çok memnunum, keşke daha büyük yaptırsaydım. Herkesin de yaptırmasını isterim." dedi.

Özdoğan, GES'in yaklaşık 1 yılda kendini amorti ettiğini belirterek, "Bunda TKDK'nin hibe desteği de çok etkili oldu. Şu anda neredeyse elektrik parası ödemiyor gibiyim. Güneş enerjisi santralini büyütmeyi düşünüyorum. Faydalı bir yatırım oldu, elektrik tüketimi olan herkesin yapmasını öneririm." diye konuştu.

TKDK'ye hibe desteğinden ötürü teşekkür eden Özdoğan, "Yıllık 1,5 milyon lira civarında elektrik faturasından tasarrufum oldu. Herkes bu tutarı yatırıma dönüştürebilir. Daha da büyütüp, daha fazla gelir sağlayabilir. Buradan elde edilen tasarrufla daha fazla makineleşmeye gidilebilir ya da başka sektörlere yatırım yapılabilir." ifadelerini kullandı. (AA)