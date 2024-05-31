Barajın saha çalışmaları verilen sözün üzerinden 4 yıl sonra (2021) başlarken, 2023 yılında biteceği açıklanmasına rağmen yine bitirilemedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Kırankışla Barajı’nın son durumuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

BİTİRİLME HEDEFİ 2025

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı imzasıyla verilen yanıtta, iki yılda bitirileceği açıklanan barajın 2025 yılında tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Bakan Yumaklı şu bilgileri verdi:

“Sungurlu Kırankışla Barajı’nda; gövde sıyırma kazıları, dolusavak kazılarının bir kısmı, batardo imalatları, derivasyon kondüvisi imalatları ve slurry trench imalatı tamamlanmış olup yüzde 40 oranında fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. 2025 yılı içerisinde işin tamamlanması hedeflenmektedir.”

KÖYLÜLER MAĞDUR

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Çorum Sungurlu ilçe merkezi ve Kırankışla Köyüne ait 31 bin 740 dekar arazinin sulanması, Sungurlu ilçe merkezine yılda 6,3 milyon metreküp içme suyu verilmesi ile 2046 yılına kadar içme suyu ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak inşa edilmeye başlanacak barajın 2019 yılında bitirilmesi, o dönem 30 milyona mal olacak barajın ekonomiye yıllık 22 milyon lira katkısı ile 1.5 yılda kendini amorti etmesi bekleniyordu. Verilen sözlerin hiçbiri tutulmayınca arazileri istimlak edilen köylüler de 7 yıldır mağduriyet yaşıyor. Bazı köylülerin istimlak paralarını dahi alamadığı bilgisi var. Anlaşılan o ki köylülerimizin mağduriyeti devam edecek, arazilerimiz suyla buluşamayacak. İlimizdeki birçok proje gibi bu proje de söz verildiği tarihte bitirilemiyor. Takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Editör: Haber Merkezi