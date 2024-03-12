Partisinin seçim çalışmalarına destek vermek üzere Çorum’a gelen Lütfullah Kayalar, Hürriyet Parkı’nda yurttaşlara seslendi.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Orhan Polat, Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin’in de birer konuşma yaptığı basın açıklamasında konuşan Kayalar, “Mayıs ayında ülke yönetimiyle ilgili bir seçim olmuştu. Şimdi ise yerel yönetim hizmetleri için seçim yapılacak. Önemli olan adayın kaybetmesi-kazanması değil, önemli olan Çorum ne kazanacak veya kaybedecek?” dedi.

Türkiye’nin sıkıntılı bir dönem içerisinden geçtiğini anlatan Kayalar, “Bizim bu bölgemiz bir çiftçi bölgesidir. Bilindiği gibi Haziran ayında buğday hasadı başladı. Çiftçiyi duymayan, çitçiyle arasında bağı tamamen koparan bir yönetim var. Çiftçi bugün üvey evlat olmuş durumda. Mazot Haziran ayında 19 liraydı şu anda 45 liraya yaklaştı. Mazota 8 ayda yüzde 150 zam yapıldı. Gübreye, traktör ekipman ve aletlerine, sigortaya zam yapıldı. Şimdi ülkemizi tarımsal üretim anlamında çok büyük sıkıntılar bekliyor. Bugün için asıl beka sorunu çiftçilerin ayakta kalmasıdır. Asıl beka sorunu Türkiye’nin gıda güvenliğinin sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de iyi ve hakkaniyetli bir yönetim bulunmadığını kaydeden Kayalar, “Bir önceki Maliye Bakanı Nebati ‘faiz nastır, indireceğiz’ diyordu. Faiz % 19’dan 8.5’e indirildi. Haziran’da bakan değişti, yeni bakan geldi. Bakanlıkta yapılan devir-teslim töreninde ‘Türkiye’nin rasyonelleşmekten başta çaresi yok’ dedi. Aslında ülke çaresizlik noktasına geldi. Faiz şimdi de % 8.5’den % 45’e çıktı. Bu yanlışlığın ceremesini kim çekiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli için ‘para yok, veremeyiz’ dedi. Para yoksa 600-700 milyar dolar faiz nasıl veriliyor? Burada bir çarpıklık var, bir yanlışlık var. İYİ Parti olarak bayramda emekli ikramiyesi ‘7 bin lira olsun’ diye önerge verdik. Önergemiz AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Ne söylediyse tam tersini yapan bir iktidar var. İşte bu nedenle 31 Mart seçimi bu yönetime bir ihtarname gönderme seçimidir. Daha iyi bir Türkiye ve Çorum için bu iktidara uyarıda bulanacak mıyız, bulunmayacak mıyız, takdir değerli seçmenlerimizindir” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ