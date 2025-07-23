Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 3. Sokak'ta 4 katlı apartmanın son katında bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince daire kapısı kırılarak yangına müdahale edildiği esnada yakınlarının içeride olduğunu sanan bir kişi itfaiye merdivenine tırmandı.
Polis ekiplerinin müdahalesi ile genç merdivenden indirilirken evde kimsenin olmadığı anlaşıldı.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK