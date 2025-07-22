Alınan bilgiye göre Oktay Ateş'in Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde bulunanevinden silah sesi gelmesi üzerine binada oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelerek daireye giren ekipler Ateş'i silahla vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede hayatına son verdiği belirlenen gencin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gencin bir süredir ailevi nedenlerden ötürü bunalımda olduğu iddia edildi.