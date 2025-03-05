TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ, Almanya Hamm Alevi Kültür Merkezi (AKM) ve Hamm Alevi Kültür Birliği’nin (AKB) birlikte düzenlediği programda, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

Programın açılış konuşmasını Hamm AKM 2'inci Başkanı Eylem Akbaba ve Hakbir Derneği Başkanı Bülent Aydın yaptı. Merdan Yanardağ ise, adalet ve demokrasi mücadelesi ile Türkiye’deki son siyasi gelişmeleri anlattı.

"AKP MANEVRALAR YAPIYOR"

Dr. Merdan Yanardağ, “Türkiye önemli bir eşikte ve kavşakta bulunuyor. Türkiye’de belediyelere, gazetecilere, şafak operasyonları yapılıyor. Türkiye’de hukuk ve demokrasi krizi var. İktidarın politikaları çöküş dönemine girdi, bu iktidar çöküyor ve bugün AKP, siyasal ömrünü uzatmak için çeşitli manevralar yapıyor” dedi.

Türkiye’deki oligarşik yapının, siyaset sınıfı ve onunla birlikte hareket eden İslamcı ulema ve medya bileşenlerinden oluştuğunu belirten Yanardağ, “Türkiye’nin geleceği, siyasi baskılara karşı direnç göstermekten, mücadele etmekten geçiyor. Savaş karşıtlığı ve demokrasi mücadelesi her zamankinden daha önemlidir. Biz, eşitlikçi, demokratik, laik ve toplumcu bir Türkiye inşa edeceğiz.” diye konuştu. Çorum’daki toplantıyı defalarca vurgulayan Merdan Yanardağ, “Bütün iller bu duruşu sergilerse demokrasiye ulaşmamız da kolaylaşır” diye konuştu.

KİTAPLARINI İMZALADI

Programın sonunda izleyicilerin demokrasi, medya özgürlüğü, ekonomik kriz, insan hakları ve sosyal adaletsizlikler konularında sorularını yanıtlayan Merdan Yanardağ, kitap severlere Kutsal Kısır Döngü, İslamo Faşizm ve İçtihad Kapısı kitaplarını imzaladı.