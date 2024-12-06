Her hafta sonu bir oyunu Çorumlu tiyatroseverlerle buluşturan Devlet Tiyatroları, bugün ve yarın da Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Yalan Kozası” oyunuyla Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde.

Oyun, bu akşam saat 20.00’de, yarın da saat 14.00 ve 20.00’de başlayacak.

“Yalan Kozası”nda, bir anne, küçük bir çocukken ortadan kaybolan oğluyla yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelir; ancak bu pek de iyi bir haber değildir. Çünkü olaylar istediği şekilde gelişmez...

Oyunun yazarı Richard Monks, çeviren Eray Eserol, yöneten A. Sinan Pekinton. Oyuncular Eda Beril Geylek, Ahmet Buğrahan Yanık, Oğuzhan Vartolioğlu, Belgin Alptekin, Yelda Püsküllü, M. Enes Vatansever, Muhammed Yusuf Öztürk, Tude Alaca.