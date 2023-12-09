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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde 2 Kasım tarihinde meydana geldi. Fadime Korkusuz’un (41) boşandığı eşi Muammet G. (57) eve gelerek eski eşiyle tartıştı.

EVİ YAKTI

İddiaya göre Muammet G., eski eşini eve kilitleyerek evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Kendisini banyoya kapatan genç kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



YAKALANDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Muhammet G.’nin Sarıçam ilçesine kaçtığını tespit etti. Güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüpheliyi otomobilinde gözaltına aldı. Kollarında yanık izleri bulunan ve hastaneye kaldırılan Muhammet G., ilk ifadesinde, evi eski eşinin yaktığını öne sürdü. ‘Tehdit’, ‘hırsızlık’, ‘kasten yaralama’ suçlarından 6 kaydının bulunduğu belirtilen Muhammet G.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

36 gündür yaşam savaşı veren Fadime Korkusu bugün, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.