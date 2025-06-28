Erzurum’da bağlı Yakutiye ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi civarında vinç operatörü olarak çalışan Ömür Erdem Dadak (35), aracın devrileceğini fark ettiği anda kendini araçtan attı. Yol kenarına devrilen vincin altında kalan Ömür Erdem Dadak Dadak, hayatını kaybetti.

AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri ve polis ekiplerinin sevk edildiği kaza yerinde vincin altından çıkarılan operatörün cansız bedeni, görevlilerin incelemesi sonrasında ambulansla Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bu esnada kaza yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.

Muhabir: İHA AJANS