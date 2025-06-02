Kurucuları Deniz Olukcu, Aynur Olukcu ve Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Müdürü deneyimli eğitimci Muharrem Olukçu’nun oğlu Psikolog Atıl Olukcu olan Villa Kreş, düzenlenen törenle Buharaevler Mahallesi İlhan Gürel Caddesi No: 99 adresinde kapılarını minik öğrencilere açtı.

Çocuklara en iyi başlangıcı sunmak amacıyla kurulan Villa Kreş, 2-6 yaş arasındaki çocuklara hem oyun oynayacakları hem de eğitim aktiviteleriyle gelişmelerini sağlayacak güvenli bir ortam sunmayı hedefliyor.

5 derslik ve geniş bahçe alanıyla profesyonel eğitimcileriyle hizmet verecek olan Villa Kreş, çocuklara hem tam gün hem yarım gün program seçenekleri sunuyor. Geniş bir bahçesi de bulunan Villa Kreş’te çocuklar için eğitim ve oyun odalarına da sahip.



SEVGİ DOLU BİR ORTAM

Kreş kurucusu Deniz Olukcu “Amacımız, çocuklarımızın hem güvenli hem de sevgi dolu bir ortamda ilk eğitim hayatlarına adım atmalarını sağlamak. Modern fiziki yapımız, deneyimli kadromuz ve çocuk odaklı yaklaşımımızla fark yaratacağımıza inanıyoruz” dedi.

GENİŞ KATILIM

Villa Kreş’in açılış törenine Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Recep Gür, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, eğitimciler, veliler, minik öğrenciler ve davetliler katıldı.

Açılış töreni kurdele kesimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.