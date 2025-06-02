SPK, Ahlatcı Yatırım tarafından başvurusu yapılan “Ahlatcı Varlık Kiralama Anonim Şirketi” unvanıyla yeni bir varlık kiralama şirketi kurma talebine yeşil ışık yaktı. Ahlatcı Holding iştiraki olan şirket, kira sertifikaları alanındaki faaliyetlerini genişletmek amacıyla “Ahlatcı Varlık Kiralama Anonim Şirketi” unvanıyla yeni bir şirket kurmaya hazırlanıyor.

SPK’nın 2025 yılına ait haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği kapsamında hazırlanan esas sözleşme metni incelendi ve kurul tarafından uygun bulundu. Böylece Ahlatcı Yatırım’ın, faizsiz finansman araçları arasında yer alan kira sertifikası ihracına dayalı faaliyetler için gerekli kurumsal altyapıyı oluşturmasının önü açılmış oldu.

Varlık kiralama şirketleri, özellikle sukuk (kira sertifikası) ihraçlarında finansal kuruluşlara önemli bir operasyonel esneklik sağlıyor. Ahlatcı Yatırım’ın bu adımı, sermaye piyasalarında ürün çeşitliliğini artırma ve katılım finansı alanındaki etkinliğini güçlendirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kira sertifikaları, son yıllarda kurumsal yatırımcılar ve faizsiz yatırım araçlarına yönelen yatırımcılar açısından giderek daha fazla tercih ediliyor. Bu doğrultuda Ahlatcı’nın yeni şirketi, sektördeki rekabeti artıracak bir girişim olarak görülüyor.

OFİS AÇIYOR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ayrıca Türkiye'nin önde gelen finansal hizmet sağlayıcılarından Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin İstanbul'un kalbi Maslak'ta yeni bir irtibat bürosu açma başvurusuna onay verdi. Karar, SPK’nın 2025 yılına ait haftalık bülteninde kamuoyuyla paylaşıldı.

Ahlatcı Yatırım firması yeni irtibat noktasıyla İstanbul’un finans merkezlerinden biri olan Maslak’ta bireysel ve kurumsal yatırımcılara daha yakın hizmet sunmayı hedeflediği belirtildi. İrtibat bürosunun “Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, T4-A Blok Kat: -1 No: 256, Sarıyer/İstanbul” adresinde kurulacağı açıklandı.

Bu adımla birlikte, Ahlatcı Yatırım’ın saha erişimini artırarak müşteri ilişkilerini güçlendirmesi ve yatırım danışmanlığı süreçlerini hızlandırması bekleniyor. Şirketin stratejik büyüme vizyonu çerçevesinde attığı bu adım, yatırımcılara daha etkin bir hizmet sunma amacı taşıyor.

Editör: Haber Merkezi