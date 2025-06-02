Cihanbey Mobilya, 1977 yılından bu yana sektördeki köklü geçmişiyle, evlenecek genç çiftler ve evini yenilemek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. 3 Haziran’a kadar geçerli olan %50 indirim kampanyası ile Kelebek, Doğtaş ve Lova gibi ulusal markaların şıklığını, çok uygun fiyatlarla evinize taşıyabilirsiniz.

Fakat bu fırsat sadece indirimle sınırlı değil! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulanan %10 ekstra devlet destekli indirim fırsatı da, Cihanbey Mobilya’nın Çorum’da bu projeyi ilk uygulayan firma olmasının ayrıcalığıyla sizleri bekliyor. Bu devlet destekli projeyle, evlenecek gençler ve aileler, mobilya alışverişlerinde daha da avantajlı hale geliyor.

Cihanbey Mobilya, sadece kaliteli mobilyalar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Doğtaş, Kelebek ve Lova gibi ulusal markaların bayiliğini yaparak, güvenli ve kaliteli alışveriş deneyimini de müşterilerine sunuyor. %50 indirim fırsatlarına ek olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı desteğiyle, evlenecek genç çiftler çok daha cazip fiyatlarla evlerini döşeyebilecekler.

Cihanbey Mobilya Sahibi, Mimar Alper Ceylan, "Biz Cihanbey Mobilya olarak, şehrimizde 3. kuşak olarak bu işi yapıyoruz ve 40 yılı aşkın bir süredir kaliteli mobilya hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda mimar olarak, tasarımın ve fonksiyonelliğin bir arada olmasına büyük önem veriyorum. Çorum'da yılların verdiği güven ve tecrübeyle, Doğtaş, Kelebek ve Lova gibi ulusal markaların bayiliğini yaparak, müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunuyoruz.” dedi.

Alper Ceylan, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bugün evlenecek genç çiftler için sunduğumuz %50 indirim ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı desteğiyle, Çorum'da bu projeyi ilk uygulayan firma olarak, onlara daha avantajlı bir alışveriş deneyimi sağlamak bizim için gurur verici. Ayrıca, ücretsiz 3D dekorasyon hizmeti ve ücretli mimari projeler ile her çiftin hayalindeki evi yaratmalarına yardımcı oluyoruz. Bizim için önemli olan, sadece mobilya satışı değil, her detayıyla şık ve işlevsel bir yaşam alanı oluşturabilmektir."

Firma sahibi Ceylan, “Neden Cihanbey Mobilya?” sorusunu da şöyle yanıtlıyor: “%50 indirim fırsatları ve devlet destekli %10 ek indirim. Doğtaş, Kelebek, Lova gibi prestijli markaların bayiliği. Erken teslimat ve sınırsız garanti. Ücretsiz 3D dekorasyon hizmeti ve ücretli mimari projeler ile kişiye özel çözümler. 3. kuşak güven ve 40 yılı aşkın sektör tecrübesi. Mimari tasarımda uzmanlık ve kişiye özel projeler.