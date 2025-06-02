Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) ile İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu’nun (İGF) Ankara’da ortaklaşa düzenlediği “Birliktelik Programı” kapsamında, Gazeteciler Cemiyeti lokalinde gerçekleştirilen “Anadolu Basınının Çınarları” Ödül Töreni ile uzun yıllar yerel basına emek veren gazeteciler onurlandırıldı.

Anadolu’nun dört bir yanından gelen, yerel basının gelişimine yıllarca katkı sunan usta gazetecilerin onurlandırıldığı törene çok sayıda basın mensubu katıldı. Program, ünlü gazeteci / televizyoncu Erhan Karadağ’ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ayhan Aydemir törende yaptığı açılış konuşmasında, “Gazetecilik; fedakârlık, cesaret ve kararlılıkla yapılan, halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan onurlu bir meslektir. Bugün burada ödüllendirdiğimiz meslektaşlarımız, sadece başarılı çalışmaların değil, aynı zamanda bu sorumluluğu hakkıyla taşımanın temsilcileridir” dedi.

İGF Genel Başkanı ve Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı ise Anadolu basınının zorluklarla dolu geçmişine vurgu yaparak, “Anadolu’nun farklı köşelerinde bir ömür boyunca gazetecilik bayrağını onurla taşıyan, kentlerine ve yerel medyalarına değer katan meslek ustalarımızı ödüllendirmek, bizim için bir vefa borcuydu” diye konuştu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ise programa telefonla bağlanarak, “Sizler, Anadolu basınının yaşaması için bölgede zor şartlarda mesleğine hizmet etmiş kişiler, emek veren çok değerli insanlarsınız. Bugün Ankara’da sizleri Cemiyetimizde ağırlamak bizim için büyük bir gurur. Basın tarihi yazıldığında hepinizin adı bu sayfalarda yer alacaktır.” ifadelerini kullandı.

Tören öncesi ödül alanların öz geçmişleri okundu. Programda ilk olarak teşekkür plaketleri takdim edildi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin adına plaket, Başkan Vekili Ayhan Aydemir tarafından teslim alındı.Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı adına Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir’e,TE Bilişim yöneticisi Osman Ekinci’ye teşekkür plaketi verildi. Ekinci, törene katılan gazetecilere medyada dijital teknoloji kullanımıyla ilgili önemli bir sunum yaptı. Osman Ekinci kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

Ardından uzun yıllar Anadolu basınının çeşitli illerindeki gazetelerde emek veren usta gazetecilere ödül takdim edildi.

Törende ödül alan isimler: Esen Aliş (Bartın), Dursun Erkılıç (Ankara), Ali Südemen (Aksaray), Demet Öztürk (Kayseri), Ali Osman Sayın (Niğde), İbrahim Yüksel (Afyon), Mehmet Yolyapar (Çorum), Mustafa Arslan (Konya), Sefa Özdemir (Konya), Sirer Doğan (Sivas), Şevket Erzen (Çorum), 50. Yıl Onur Ödülü: Hüseyin Oğuz.