Matpan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.

TEMAD Şube Başkanı Gürol Matpan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler asker dernekleri olarak; Emekli Astsubaylar, Muharip Gaziler, Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği olarak; 12 silah arkadaşımızın şehit edildiği hain saldırıyı lanetliyoruz.

Bir vatan, 12 can… 12 Mehmet, 12 evlat, 12 ana, 12 baba, 12 eş, 12 yiğit…

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Türk milletinin başı sağolsun. Kahramanlarımızın ruhları şad olsun. Bilinmelidir ki kanları yerde kalmayacaktır.

Bugün gerek yurt içerisinde, gerekse yurt dışında birçok noktada ülkemiz, bayrağımız ve Türk milletinin huzur ve güven içerisinde yaşaması için canlarını göz kırpmadan hiçe sayarak her türlü zor şartlarda görev yapan silah arkadaşlarımız vatan size minnettardır.

Ayağınıza taş değmesin. Bizler bu kutsal görevi sizlere devretmiş emekli silah arkadaşlarınız olarak, duyuruyoruz ki her göreve hazırız ve talibiz.

Binlerce yıl önce yaşadığımız bu coğrafyamız ve konumumuz dün olduğu gibi bugün de emperyalist güçlerin hain emellerinin hedefindedir.

Bilinmelidir ki; şehit kanları ile bedeli ödenmiş bu topraklar, bir karışı için bile can vermekten çekinmeyen bir millet tarafından yurt edinilmiştir. Bu ülkümüzün sonsuza kadar bu azim ve kararlılıkla devam edeceğini tüm dünyaya duyuruyoruz.

Güvenlik olmadan huzur ve esenlik olmaz, adalet tesis edilemez ve refah gerçekleşemez. Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz.

Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır.

Aziz şehitlerimiz!

Kanınız yerde kalmayacaktır. Ruhunuz şad olsun..! Aziz şehitler vatan size minnettardır.”