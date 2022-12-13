Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte ilimiz Dodurga İlçesini ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Tahtasız, ilk olarak Dodurga CHP İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Mustafa Biçer’den ve İl Genel Meclisi Üyesi Sadettin Akgül’den parti çalışmaları ve seçim hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

CHP İlçe Başkanı Mustafa Biçer ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte istişarelerde bulunan ve genel durum değerlendirmesi yapan İl Başkanı Mehmet Tahtasız, önümüzdeki aylarda yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçimleri öncesi alınan tedbirleri görüştü.

Vatandaşlar ve esnafla bir süre sohbet ederek sorun ve talepler hakkında bilgi alan Tahtasız, hayat pahalılığını, zamları, işsizliği ele alarak güncel gelişmeleri değerlendirdi. Vatandaşların alım gücünün giderek düştüğünü ve hayat mücadelesinin ise zorlaştığını dile getiren Mehmet Tahtasız, önümüzdeki seçimlerin Millet İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanacağını söyledi. Tahtasız, parti politikaları ve projeler hakkında da vatandaşları bilgilendirdi.

Tahtasız’a ziyaretinde İl Başkan Yardımcısı Ümit Er ve Duran Arslan da eşlik etti.



(Volkan SINAYUÇ)

