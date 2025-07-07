Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Çorum’da gerçekleşen programda Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın vatandaşlarla bir araya gelerek aşure ikramında bulundu.

Dayanışma, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan Aşure Günü’nde vatandaşlar hem manevi duygularla buluştu hem de geleneksel lezzet olan aşurenin tadına vardı. Etkinlik boyunca vatandaşlarla sohbet eden protokol üyeleri, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Vali Çalgan yaptığı açıklamada, “Aşure, farklı tatların bir araya gelerek güzel bir uyum oluşturmasının simgesidir. Tıpkı aşure gibi, farklılıklarımızla bir arada, barış ve kardeşlik içinde yaşamalıyız” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın da “Bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmamızı pekiştiriyor. Hemşehrilerimizle bu güzel günü paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk” görüşüne yer verdi.

Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, geleneksel değerlerin yaşatılmasından ötürü emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR