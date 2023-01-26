Konuyla ilgili Vatan Partisi tarafından yapılan açıklamada, “NATO demek, ABD demek, Gladyo demek, hayat pahalılığı demek, tarlaları ekememek, ekmek teknesinin batması demek, dolar saltanatı demek, Türkiye’yi kan banyosuna çevireceğim diyen ABD’nin taşeron gücü demek” ifadeleri kullanıldı.

NATO’nun devletin içine yerleştirdiği Gladyo ile darbeler ve tertipler düzenlediğinin belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“PKK, FETÖ, DEAŞ hepsi NATO’nun çocuğudur. Türkiye’yi üretimden kopardı, sıcak para ile denetledi, yüksek faiz cenneti yapıp borçlandırdı. Yunanistan’ı ABD üssüne çevirdi, namluları Türkiye’ye doğrulttu. Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi işgal tatbikatları yaptı. En son İslam âleminin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’i yaktılar ve Türk Bayrağını çiğnediler. Ey, NATO’yu demokrasinin şemsiyesi olarak görenler! NATO demek Türk düşmanlığı demektir. NATO demek İslam düşmanlığı demektir.

Vatan bütünlüğümüzü koruyalım, üretim devrimini gerçekleştirelim. NATO’nun mazotu, benzini, doğalgazı yok! Ama komşularımızın var. Dolar saltanatına son verelim. Üretim devrimini başaralım. PKK koridorunu tarihe gömelim mavi vatanı koruyalım, KKTC’yi tüm dünyaya tanıtalım. Asya çağının altın fırsatlarını yakalayalım. Hem bizi hem komşularımızı tehdit eden İncirlik ve Kürecik üstlerine el koyalım

ABD ve NATO, Türkiye’ye yönelen bütün tehditlerin kaynağıdır. NATO bugün kaybeden taraftır. Türkiye’yi NATO’ya zincirlemek en büyük kötülüktür.

Programında NATO’dan çıkmayı savunan tek parti Vatan Partisi’dir. Değerli vatandaşlarımız sizleri kampanyamıza imza vermeye, Vatan Partisi’ne üye olmaya, üreticilerin milli hükümeti mücadelesine omuz vermeye davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)

