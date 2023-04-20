Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftara Vali Mustafa Çiftçi, eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza Aşgın, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli de katıldı.

Çırağan Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Belediye Başkanı Aşgın ve Vali Çiftçi’nin konuşmaları ile devam eden programda İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua yapıldı.

Protokol üyelerinin çocuklarla yakından ilgilendiği etkinlikte hediyeler dağıtıldı.



(Haber Merkezi)