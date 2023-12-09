Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Merkez Mahalle Muhtarları ile Asayiş Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı yönetiminde Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, ilimizdeki huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik muhtarların görüş ve önerileri alınarak, karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Son bir ay içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilerek, muhtarların önerilerinin değerlendirildiği toplantının belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Toplantıya; Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya ve Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile mahalle muhtarları katıldı.