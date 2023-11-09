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Çorum’un Kargı ilçesinde geçtiğimiz günlerde Uzunyurt Köyü hudutları içerisinde bulunan staplize malzeme ocağında işi tamamlanan İl Özel İdaresi’ne ait iş makinesi Çepni Köyü Yemişli Mahallesi hudutları içerinde bulunan staplize malzeme ocağında çalışmak üzere treylere yüklenmiş, makinesinin nakliyesi esnasında saat Çobanlar grup yolu üzerinde treylerin yoldan çıkarak yolun kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında İl Özel İdaresi’nde görevli Rüstem Özdemir ve Yücel Sakallı hayatını kaybetmişti. Treyler Şoförü Rüstem Özdemir ve İş Makinesi Operatörü Yücel Sakallı birer gün arayla son yolculuğuna uğurlanmıştı.



Vali Zülkif Dağlı da kazada hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin evine başsağlığı ziyaretinde bulundu. İl Müftüsü Muharrem Biçer ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Dağlı, Yücel Sakallı ve Rüstem Özdemir’e Allah’tan rahmet, acılı ailelere de sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.