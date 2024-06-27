Vali Zülkif Dağlı, Bayat Diyanet Gençlik Merkezi'nde sunulan imkanlar ve gelecekteki genişleme planları hakkında bilgi verdi. 
İlçe Kaymakamı Seher Söyler ve Belediye Başkanı Bahadır Ünlü’nün de hazır bulunduğu ziyarette gençlerin sorularını yanıtlayan Vali Dağlı, gençlere yönelik kaliteli zaman geçirme imkanlarına ve gençlik merkezlerinin artırılmasını hedeflediklerini dile getirdi. 

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Çorum'daki gençlik merkezlerinin öneminin altını çizerek bölgedeki gençlere sağlanan imkanların artırılması gerekliliğine dikkat çeken Vali Dağlı, gençlerle yapılan etkileşimler ve yerel yönetimlerin desteğiyle, Çorum'un genç nüfusuna daha fazla yatırım yapma konusunda bir farkındalık yarattığını, bu tür etkinliklerin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunarak, onların toplumda daha etkin roller üstlenmelerini teşvik ettiğini kaydetti.

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Editör: HABER MERKEZİ