Beraberinde Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ile birlikte ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ve yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulunan Vali Dağlı, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Uğur Demirer ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Vali Dağlı, yerel gündemle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette ADD Şube Başkanı Uğur Demirer’in yanı sıra; Yönetim Kurulu Üyeleri; Emine Aydaş, Yıldırım Çıtak, Kubilay Olcan, Güngör Atak, Orhan Ateş, Umut Eke ve Ali Aslan Koçak hazır bulundu.

Şube Başkanı Demirer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Zülkif Dağlı ve Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz’a teşekkür etti.

Editör: BÜLENT USLU