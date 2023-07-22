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Bitkisel üretimin temelini oluşturan tohum üretiminin kentte yaygın olarak yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün hazırladığı ve Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından onaylanan Sertifikalı Tohum Bereketli Ürün Projesi kapsamında yapılan

Tohum Selektör Binası’nın ihalesi 24 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti.

İl Özel İdaresi ve Çorum Ziraat Odası Başkanlığı tarafından finanse edilen ve 745 m2 kapalı alana yapılan binanın kaba inşaatı tamamlanırken, Vali Çiftçi de yetkililerden bina inşaatı hakkında bilgi aldı.