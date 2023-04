Bugüne kadar 37 kez kan bağışında bulunan Vali Çiftçi, Çorumlulara çağrıda bulunarak sağlıklı her bireyin gönüllülük esasına dayalı kan bağışında bulunmalarını istedi.

İmkânlar elverdiği müddetçe düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu açıklayan Vali Çiftçi, 37’nci kez kan bağışında bulunduğunu ifade etti.

“Bir gün bizim de Kızılay’dan taze kan ihtiyacımız olabileceğini düşünerek kan bağışında bulunalım” diyen Çiftçi, sağlığı yerinde olan herkesi kan bağışı yapmaya davet ederek, “Bir ünite kan bir can demektir. Kan ver, can ver” dedi.

(Haber Merkezi)