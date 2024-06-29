Vali Çelik, Dağ Bisikleti Yarışması sonrası düzenlenen ödül töreni ve rafting etkinliğine katıldı. Vali Ali Çelik; il ve ilçe protokolü ile birlikte Çukurca 5. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali kapsamında Han Yaylası'nda gerçekleştirilen dağ bisikleti yarışmasının ödül törenine katıldı. Çınaraltı Mesire Alanında düzenlenen ödül töreninde kadınlar kategorisinde birincilik derecesi elde eden Sevim Gerçek'e ödülünü Vali Çelik takdim ederken, ikincilik ödülünü alan Azize Bekar'a ödülünü Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, üçüncülük ödülünü alan Ekin Ereke'ye ise ödülünü Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir takdim etti.

Erkekler kategorisinde ise birincilik derecesi elde eden Okan Aydoğan'a ödülünü AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya takdim ederken, ikincilik ödülünü alan Süleyman Sefa Temel'e ödülünü Jüri Başkanı Ömer Doğan, üçüncülük ödülünü alan Zana Öztunç'a da ödülünü Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım takdim etti.

Ödül töreni sonrasında Vali Çelik, protokol üyeleri ve sporcuların katılımlarıyla gerçekleştirilen rafting etkinliğine katıldı. Gençlerle rafting yaptıktan sonra basın mensuplarıyla açıklamalarda bulunan Vali Çelik, “Biraz önce sporcularla birlikte rafting yaptık, inanılmaz keyifliydi. Buranın doğasının, ambiyansının Antalya'dan, Manavgat'tan hiçbir farkı yok. Herkesi Çukurca'ya davet ediyoruz. Öncelikle burada gerekli olan alt yapı ve tesis çalışmalarını tamamlamamız gerekiyor. Gerekli tesis ihtiyacını hızlı bir şekilde planlayıp, sonrasında ülkemizdeki herkesi, dünyadaki adrenalin duygusunun en yüksek olduğu Hakkari'ye bekliyoruz” dedi.

Editör: İHA AJANS