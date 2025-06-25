Bir dizi ziyaret için Sungurlu’ya giden Vali Çalgan, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Başkan Yardımcıları Mehmet Yetik, Ahmet Haşim Özsaray, Muhammet Şirin ve belediye personeli tarafından Belediye binası önünde karşılandı.
Ardından Belediye Başkanı Dere, Vali Ali Çalgan’ı makamında ağırlayarak ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Vali Ali Çalgan, ziyarette Muhsin Dere'den belediye hizmetleri ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, ziyarete Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal da eşlik etti.

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Muhabir: Haber Merkezi