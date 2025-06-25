Sağlıktan yapay zekaya farklı kategorilerde yarışmaya katılan öğrenciler, hazırladıkları projelerle TEKNOFEST’e finalde mücadele etmeyi hedefliyor.

HAZIRLIKLARINI HİTÜ’NÜN FİKİR

ATÖLYESİNDE SÜRDÜRÜYORLAR

TEKNOFEST’te hazırlanan takımlar, çalışmalarını üniversite bünyesinde oluşturulan fikir atölyesinde sürdürüyor. Fikir atölyesinde danışman hocalarıyla beraber projelerine yoğunlaşan öğrenciler, elde ettikleri başarıyı finale kalarak taçlandırmak istiyor.

MOTİVASYON ZİYARETİ

Fikir Atölyesinde çalışmalarına devam eden öğrencilere üniversite yönetiminden de motivasyon ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, öğrencilerle bir araya gelerek başarı dileklerini ilettiler.

“TEKNOFEST’E BAŞARILARIYLA

İMZA ATMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, öğrencilerin yaptıkları çalışmalar ve gösterdikleri özveriden dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Öğrencilerin, hazırladıkları projelerle Hitit Üniversitesini en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını ifade eden Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk, “Geçen yıl TEKNOFEST’te ilk derecelerimizi aldık. Öğrencilerimiz Türkiye 2.’liği ve 3.’lüğü ile bizleri gururlandırmıştı. Öğrencilerimiz, bu yıl daha kalabalık bir ekiple, TEKNOFEST’e başarılarıyla imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor. Proje kültürünün yaygınlaştığı üniversitemizde birlikte üretmek ve birlikte başarmak için her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Takımlarımıza, şimdiden başarılar diliyorum.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi