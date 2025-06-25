Uğurludağ Kaymakam Vekili Mehmet Halit Haydaroğlu, Bayburt Valiliği'ne görevlendirilmesi nedeniyle Vali Ali Çalgan’a veda etti.

Çorum’un Uğurludağ ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yapan Haydaroğlu, İçişleri Bakanlığı’nın 23 Haziran 2025 tarihli ve 96204 sayılı onayıyla kaymakam adayı olarak Bayburt Valiliği’ne görevlendirildi.

Görevlendirme sonrası Vali Ali Çalgan’a veda ziyaretinde bulunan Haydaroğlu, görev süresi boyunca edindiği tecrübeleri ve ilçeye yönelik hizmetlerini değerlendirdi.

Vali Ali Çalgan, Uğurludağ ilçesine yaptığı katkılardan dolayı Kaymakam Vekili Haydaroğlu’na teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR