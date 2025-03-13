Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, emniyet ve jandarma birimlerince Ocak-Şubat aylarında asayişle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çorum'da 2025 yılı Ocak ve Şubat aylarında kişilere karşı işlenen suçlarda, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 17,9 azalma görüldüğünü belirten Çalgan, “Konut dokunulmazlığı olaylarında yüzde 33, kişilerinin huzur ve sükûnunu bozma olaylarında yüzde 6, cinsel taciz olaylarında yüzde 29, hakaret olaylarında yüzde 10, çocuğun cinsel istismarı olaylarında yüzde 7, kasten yaralama olaylarında yüzde 24, tehdit olaylarında yüzde 20 oranında azalma meydana gelmiştir” dedi.

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise aynı dönemde yüzde 41,7'lik düşüş sağlandığını dile getiren Çalgan, “Otodan hırsızlık olaylarında yüzde 100, motosiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 80, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 67, evden hırsızlık olaylarında yüzde 67, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 53, gasp olaylarında yüzde 40, dolandırıcılık olaylarında yüzde 41 oranında azalma meydana gelmiştir” diye konuştu.

Çalgan, Ocak-Şubat aylarında terör örgütleri FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP'ye üye olmak suçundan 9 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 699 kişinin yakalandığını bildiren Çalgan, ayrıca yürütülen operasyonlarda 94 tabanca, 70 av tüfeği ele geçirildiğini kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız devam ettiğini vurgulayan Çalgan, Ocak-Şubat aylarında yürütülen çalışmalar sonucu 60 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Çalgan, operasyonlarda 2 bin 996 gram uyuşturucu madde ile 7 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktardı.

Kentte sağlıklı trafik akışı için denetimlerin devam ettiğini bildiren Çalgan, son 2 ayda yapılan denetimlerde kontrol edilen 166 bin 962 araçtan 44 bin 515'inin sürücüsüne cezai işlem uygulandığını anlattı.

Çorum'da Mart ayı sonu itibarıyla geçici koruma altındaki Suriye uyruklu kişi sayısının 3 bin 343 olduğunu anlatan Çalgan, yıl içinde tespit edilen 20 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini kaydetti.

TOPLU KONAKLAMA YERLERİNDEKİ DENETİMLER

Çalgan, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangının ardından Çorum'daki tüm resmi ve özel konaklama yerlerinde yangın ve asansör emniyeti açısından denetim başlattıklarını bildirdi.

Denetimler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdaresi uzmanlarından oluşan komisyon kurulduğunu ifade eden Çalgan, "Komisyon tarafından ilimiz merkezde bulunan toplam 45 yurt, misafirhane, kurs, huzurevi denetimi tamamlanmış olup, diğer özel ve kamuya ait yerlerin denetimine titizlikle devam edilmektedir." diye konuştu.

Çalgan, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini, kentte inşa edilmesi planlanan 4 hayvan barınağı ve doğal yaşam alanının kısa süre içinde ihaleye çıkarılacağını kaydetti.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da katıldı.

Editör: AA AJANS