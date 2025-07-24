Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı Yol-İş Sendikası Samsun 2 Nolu Şube Başkanı İbrahim Uzun ile Şube Genel Sekreteri Ahmet Özdemir, Çorum Valisi Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette sendikal faaliyetler, bölgedeki kamu işçilerine yönelik yürütülen çalışmalar ve üyelerin talepleri hakkında Vali Ali Çalgan’a bilgi verildi. Ziyarette Karayolları ve taşeron işçilerinin çalışma koşulları, sosyal haklar ve sendikal örgütlenme süreci de gündeme geldi.

Vali Ali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışma hayatının tüm paydaşlarıyla diyalog ve iş birliğinin önemine dikkat çekti

Muhabir: Haber Merkezi