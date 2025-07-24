Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu ve Bağımsız Büro Sendikası İl Temsilcisi Hayati Çam, son yıllarda yaşanan felaketlere dikkat çekerek, “Tedbir eksikliği, liyakatsizlik ve teknolojiden yeterince faydalanamamak, ülkemize ağır bedeller ödetiyor” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Hayati Çam; 2014’te Soma maden faciasında 301 madencinin, 2018’de Çorlu tren kazasında 25 vatandaşın, 2025 yılı içerisinde ise Grand Kartal Oteli yangınında 78 kişinin, Pençe-Kilit Harekâtı’nda 12 askerin ve son olarak Eskişehir’deki orman yangınında 10 görevlinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, tüm şehit ve hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Çam, “Takdir Allah’tandır, fakat tedbir insandan” anlayışının tam olarak kavranamadığını belirterek, iş sağlığı ve güvenliği alanında köklü değişimlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Çam, “Peygamber Efendimizin Kâbe anahtarını işin ehline vermesi, liyakatin önemini gösterir. Ancak bugün bu anlayıştan uzak bir yapıdayız. Teknolojiye yatırım yapmalı, risk planları oluşturmalı ve her alanda liyakati esas almalıyız” dedi.

Orman yangınlarının Türkiye’yi giderek çölleşmeye sürüklediğini söyleyen Hayati Çam, bu konuda cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan da yararlanılması gerektiğini savundu.

“300 binden fazla hükümlü ve tutuklu var. Yanan orman alanlarının ağaçlandırılmasında görev alabilirler. Bu çalışmalar ücretlendirilerek veya cezalarda indirim sağlayacak şekilde düzenlenebilir” şeklinde konuştu.

“KURUMLAR KAĞIT ÜSTÜNDE DEĞİL, SAHADA HAZIRLIKLI OLMALI”

Yerel düzeyde de liyakatsizliğin etkisinin hissedildiğini belirten Çam, kamu kurumlarında afet ve yangın ekiplerinin uygun şekilde oluşturulmadığını söyledi. Kronik hastalığı olan veya ileri yaştaki personelin görevlendirildiğini ifade eden Çam, “Ekipler birbirini tanımıyor, nerede toplanılacağı, nasıl müdahale edileceği net değil. Tatbikatlara önem verilmeli, sadece kağıt üstünde kalan hazırlıklar artık terk edilmelidir” dedi.

“YENİ KAYIPLAR YAŞANMADAN HAREKETE GEÇMELİYİZ”

Açıklamasını “Daha fazla insan kaybetmek istemiyoruz” sözleriyle tamamlayan Çam, hem yerel hem de ulusal düzeyde liyakat, planlama ve teknolojik altyapı konularında ivedilikle adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi