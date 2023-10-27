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Bu kapsamda Türkiye geneli şube ve müdürlüklerde olduğu gibi Çorum'da da alım yapılacağı öğrenildi. Vakıfbank Çorum Şubesi'nde 24 kişi istihdam edilecek.

SINAVIN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ

İLLER ARASINDA ÇORUM DA VAR

Alım için Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinde sınav yapılacak.

VAKIFBANK MEMUR ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Vakıfbank tarafından yayımlanan memur alımı ilanları için Genel ve Özel nitelikler aranacaktır. Bu yönde Genel Olarak; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak gibi genel şartlar aranıyor.

VAKIFBANK MEMUR ALIMI ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Banka tarafından yapılan İlgili alanlardaki sınavlara katılım sağlayarak başarısız olmamış olmak gerekir.

En az dört yıllık eğitim veren bankaların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

Adayların Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak gereklidir. Yani 01 Ocak 1993 yılı ve sonrası doğumlu olmak gereklidir.

Vakıfbank memur alımı için adaylardan KPSS şartı aranmayacak. Bu kapsamda diğer niteliklerin sağlanıyor olması gereklidir.