İstanbul Eyüpsultan'da cesedi valizin içinde bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı vahşice katleden Cemil Koç'un ifadesi ortaya çıktı. Ayşe'nin merdivenlerden düşerek öldüğünü söyleyen cani, "Korkuya kapıldım arkadaşımı çağırdım. O beni yarı yolda bıraktı meyhaneye gidip düşündüm. Birini aradım valiz var gömülmesi lazım dedim. 500 bin lira karşılığında anlaştık” dedi.

Türkiye'nin kanını donduran cinayette kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, eski bir polis memuru Cemil Koç tarafından vahşice katledildi.

Genç kızın parçalara ayıran cani, cesedi valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktı. Ailesi Ayşe'yi her yerde ararken, genç kızın cesedi 4 gün sonra bulundu. Kan donduran olaya ilişkin 7 kişi yakalanırken, katil zanlısı Cemil Koç'un kan donduran ifadesi ortaya çıktı.

EVİ KIRMIZIYA BOYAMIŞ

Şüphelinin evdeki kan izlerini yok etmek için önce evi kırmızı renge boyadığı, ardından da evi temizlettiği ortaya çıktı.

CESET KOKMASIN DİYE DEODORANT SIKMIŞ

Güvenlik kamera görüntüleri yardımıyla takip edilen aracın Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonuna girdiği, bu sırada içinde bulunan kişilerin marketten deodorant alarak hem aracın içine hem de üzerlerine sıktığı görüldü.

"MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ, PANİK YAPTIM"

Tasarlayarak adam öldürmekten tutuklanan Cemil Koç'un ifadesi ortaya çıktı. Cani ifadesinde Ayşe Tokyaz'ın uyuşturucu etkisinde bulunması ve dubleks evindeki merdivenlerin dar olması sebebiyle düşerek kafasını çarpması sonucu hareketsiz kaldığını, Ayşe Tokyaz'ın öldüğünü anlayarak paniğe kapıldığını, yardım için arkadaşını aradığını, arkadaşını sitenin çevresinden plakalı aracıyla alarak siteye girdiklerini ve eve birlikte çıkmalarının akabinde maktulü valize kendisinin koyduğunu söyledi.

PETROLDEKİ KAMERALARIN FİŞİNİ ÇEKMİŞ

Cani Koç, arkadaşı ve yanlarında maktulün içerisinde bulunduğu valizle aşağı inerek plakalı araca valizi koyduklarını, araç ile birlikte arkadaşının ortaklığının bulunduğu petrole gitmelerinin akabinde kamera görüntülerinin emniyetin eline geçmemesi adına kamera fişini çektiğini söyledi. İfadesinin devamında petrolden ayrılmalarından bir süre sonra arkadaşının kendisini oyaladığını anladığını ve cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmeyeceğini düşündüğünü, yarı yolda kendisini satarak ayrıldığını, bunun üzerine meyhaneye giderek düşündüm dediği öğrenildi.

"GÖMÜLMESİ GEREKEN BİR VALİZ VAR"

Cemil Koç daha sonra taksici Necmettin E. ile iletişim kurduğunu anlattı. Necmettin'e aracında valiz olduğunu valizde sıkıntılı bir şey olduğunu, gömülmesi gerektiğini ve valiz içine kesinlikle bakılmasını istemediğini belirterek 500 bin lira karşılığında iş teklifinde bulunduğunu açıkladı. Taksici Necmettin'in işi yapması için adam bulacağını söyleyerek işe aracılık ettiğini 3 kişi bulduğunu bu kişilere kişi başı 100 bin lira vermek için anlaştıklarını anlattı.