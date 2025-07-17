Çorum Kafkas Kültür Derneğinin düzenlemiş olduğu “Nesilden Nesile Kültür ve Dayanışma gecesi” de Zori Maykop, Peserey gup, Mazenef Mızıka Grubu ve Hatti Müzik grubu büyük beğeni topladı.

Devlet Tiyatro Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleşen “Nesilden Nesile Kültür ve Dayanışma Gecesi”16 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de başlayan etkinlik, izleyicilere unutulmaz bir kültür şöleni yaşattı.

15 temmuz e Demokrasi Milli Birlik gecesinde KADEŞ Barış meydanında kısa bir süre sahne alan Zori Maykop ekibi Protokol ve Çorum halkının beğenisi kazandı.

Adigey cumhuriyeti Kültür Bakanlığının profesyonel gösteri ekibi Zori Maykop , Çorum Kafkas Kültür Derneği ekiplerinden Mazenef Mızıka grubu ve Hatti Müzik grubu sahne performanslarıyla geceye damga vurdu. Kadınların zarif ve estetik dans figürleri ve kıyafetleri ile erkeklerin güçlü ve ritmik hareketleri ve kıyafetleri salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.



Sunuculuğunu 19 Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Sedef Zengin’in yaptığı gecede Çorum Kafkas Kültür Derneği başkanı Ömer İder, Kafkas Dağları'nın zengin kültürel mirasını, Çorum’un samimi yüreğiyle buluşturduğumuz bu anlamlı gecede sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Bu akşam, Çorum Kafkas Kültür Derneği olarak “Nesilden Nesile Kafkas Kültürü ve Dayanışma Gecesi”nde bir araya gelmenin gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Bu buluşma; sadece geçmişin izlerini takip etmek değil, ortak değerlerimizi yaşatmak ve geleceğe taşıma çabamızın bir simgesidir. Kültür, bir halkın kimliğidir. Diliyle, müziğiyle, dansıyla, örfüyle, ahlakıyla yaşar. Bizler de bu ruhu korumak, yaşatmak ve paylaşarak çoğaltmak için buradayız.

Bu vesileyle; gerçekleşmesinde katkılarını esirgemeyen Çorum belediyesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne, bizlere destek olan sponsorlarımıza, bağışçılarımıza, emeğini ve desteğini bizden esirgemeyen tüm gönül dostlarımıza içten teşekkür ediyorum.

Sizlerin varlığıyla anlam kazanan bu özel gecede; kültürümüzün ışığında aydınlanan, dayanışma ruhuyla güçlenen, unutulmaz anlar yaşamanızı temenni ediyorum.

Sağ olun, var olun.

Kafkas ezgilerinin yankılandığı salonda, izleyiciler zaman zaman duygusal anlar da yaşadı. Geleneksel kıyafetler, müzikler ve halk oyunlarıyla süslenen gecede, kültürel birlik ve beraberlik duygusu bir kez daha pekiştirildi.

Geceye Çorum Belediye Başkan yardımcıs İamail Yağbat, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Tuncer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Müze Müdürü Metin Çakar, Ahlatcı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcının eşi Güner Sibel Ahlatcı, Ahlatcı Holdin Tedarik zinciri direktörü Ahmet Cankat Dalamanlı, Kafkas Dernekleri federasyonu yönetim kurulu üyeleri katıldı.