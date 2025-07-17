Hitit Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında anlamlı bir söyleşi düzenliyor. Etkinliğe, 15 Temmuz gazisi olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hemşehrimiz Turgut Aslan katılacak.

“En Uzun Gece: 15 Temmuz, Zaferin Adı Türkiye” başlığını taşıyan etkinlik bugün (17 Temmuz 2025 Perşembe günü) saat 15.00’te Meslek Yüksekokulları Kampüsü’ndeki Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Söyleşinin konuğu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında başından vurularak ağır yaralanan ve gösterdiği direnişle hafızalara kazınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve hemşehrimiz Turgut Aslan olacak. Gazi Turgut Aslan, etkinlikte 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını, o gece verilen mücadelenin ruhunu ve demokrasiye sahip çıkmanın önemini katılımcılarla paylaşacak.

Muhabir: Haber Merkezi