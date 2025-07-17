Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Fatih Softa, “Siyasette önce ahlak” vurgusu yaptı.

“Bu ülkenin birliğini, kardeşliğini siyasi rant için bozanlar hem tarih önünde hem millet vicdanında mahcup olacaktır” diyen Fatih Softa, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’ya da seslendi.

Seçim döneminde “beka meselesi” diyerek seçmeni korkutan, kandırarak propaganda süreci yürütenlerin bugün 180 derece dönüş yaparak ağza alınmayacak sözlerle eleştirdikleri birtakım yapılarla kol kola girdiğine dikkati çeken Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Softa “Terörsüz Türkiye” sürecine değindi.

“HANİ BEKA MESELESİYDİ?”

Fatih Softa konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “

“Sayın Vekil Yusuf Ahlatçı: Milletvekilliği seçimlerinde çıktınız, “Yavşak yavşak ilişkiler kuranlar, sırtını PKK’ya dayayanlar dersini aldı” dediniz. O seçim dönemini “beka meselesi” diyerek, seçmeni korkutarak, kandırarak bir propaganda süreci yürüttünüz.

180 DERECE DÖNDÜNÜZ

Aradan geçen 2 yılda ne oldu? 180 derece döndünüz ve o gün ağza alınmayacak sözler ettiğiniz yapılarla bugün kol kola girdiniz. Bu millet şimdi size soruyor: Kimdi sırtını PKK’ya dayayanlar? Bu sözlerin muhatabı kimdi? Cevap verin Sayın Vekil! Bu millet unutmaz.

SİYASETTE ÖNCE AHLAK

Biz Gelecek Partisi olarak diyoruz ki: Siyasette önce ahlak! Bu ülkenin birliğini, kardeşliğini siyasi rant için bozanlar hem tarih önünde hem millet vicdanında mahcup olacaktır.”

Gelecek Partisi İl Başkanı Softa, isteyenlerin aşağıdaki linkten Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın söz konusu konuşmasına ulaşabileceğini sözlerine ekledi: (https://youtu.be/PXE2foAvCKg?si=_TIY31sh6xMG_g4d)

Muhabir: Haber Merkezi